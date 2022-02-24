خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون سلطان بروناي وإمبراطور اليابان ورئيس غويانا

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة يوم ميلاده، وبرقية تهنئة إلى الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان حسن البلقية معز الدين والإمبراطور ناروهيتو، والدكتور محمد عرفان علي.

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