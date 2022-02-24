«صحة دبي» تدخل 250 صنفاً دوائياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

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كشف الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا الطبية (دوفات 2022)، عن إدخال الهيئة 250 صنفاً دوائياً جديداً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، من أبرزها أدوية بيولوجية ونفسية وجينية، لعلاجات مختلف الأمراض كالأمراض الجلدية والعصبية والأمراض الجينية المختلفة.

وأشار في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إلى أن الهيئة لديها حالياً 1500 صنف دوائي يتم توفيرها في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، مشيراً إلى أن الهيئة لا تعاني من أي نقص في أي نوع من الأدوية سواء المتعلقة بالأمراض المزمنة أو غيرها من الأمراض.

وذكر السيد، أنه لديها معدلات مناسبة من المخزون الاستراتيجي للدواء وكذلك الأمر بالنسبة لمخزونها لدى شركات الدواء، كما حافظت الهيئة على اختيار أفضل أنواع الأدوية، ونجحت في توصيل الأدوية لمنازل المواطنين والمقيمين عبر مبادرة دوائي، وحمايتهم من العدوى، عبر بقائهم في المنزل.

توصيل

وكشف أن الهيئة تستهدف توصيل الدواء للمرضى بنسبة 100 % خلال عامين من الآن، على أن يشمل ذلك كل الأدوية والمرضى، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في توصيل الأدوية إلى ما يتراوح بين 50 و60 % من المرضى في منازلهم وأماكن تواجدهم ضمن مبادرة «دوائي».

تجهيزات

وأكد أن مبادرة دوائي تتم وفق إجراءات السيطرة ومراقبة العدوى، حيث يتم توصيل الأدوية، من خلال الصيدلية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة ببرادات خاصة لحفظ الأدوية، ويتم تسليم الأدوية والتوضيح للمريض وأهله كيفية استخدام الأدوية والجرعات والأوقات المحددة، وإذا ما كانت قبل الأكل أو بعده، وكيفية تخزين الأدوية.

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