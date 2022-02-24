شرطة دبي تمنح 70 من خيولها مجاناً للراغبين باقتنائها

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أتاحت شرطة دبي اقتناء خيولها التي يتم الاستغناء عنها، وفق شروط محددة، حيث تم منح 70 خيلاً العام الماضي مجاناً.

الشرطة تشترط على الراغبين باقتناء الخيول، توفير مكان مخصص لرعاية الخيل ومجموعة شروط أخرى، والأمر متاح لأي شخص مواطن أو مقيم داخل دولة الإمارات قادر على تحمل تكلفة رعايتها، حيث تبلغ تكلفة رعاية وإعاشة الخيل الواحدة ما يزيد على 3000 درهم شهرياً بدون حساب تكاليف المنشآت والبنية التحتية.

وقال اللواء خبير محمد عيسى العضب، مدير إدارة الخيالة في شرطة دبي لـ«البيان» إن شرطة دبي وضعت سياسة تتيح اقتناء خيولها التي يتم الاستغناء عنها، علماً بأن هذه الخيول تمتاز بكونها مدربة، وتتمتع بصحة جيدة لكن انتهت خدمتها، لافتاً إلى أن بعض مقتني هذه الخيول هم من عشاق الفروسية في حين أن هناك من يستثمرونها بشكل جيد في مراكز التدريب.

اختبار

وأشار اللواء العضب إلى أنه يتم اختيار الأشخاص الذين تمنح لهم الخيول بعناية شديدة، وفقاً للشروط الموضوعة والمعلومات التي يدلون بها ويتم التأكد منها، كما يتم زيارة المكان الذي سيتم فيه الاحتفاظ بالخيول قبل الموافقة على منحها لضمان توفر مكان ملائم لها، وتمتع مقتنيها بالخبرة الكافية للاعتناء بها وتحمل مسؤوليتها سواء في الرعاية أو في تقديم الطعام الملائم والحفاظ على صحة الخيل.

استثمار

ونوه اللواء العضب إلى أن هناك أشخاصاً لا يدركون حجم المسؤولية المترتبة على اقتناء الخيول، ويعاودون الاتصال بنا بعد فترة لإيجاد مالك جديد لها، منوهاً إلى أن لجنة من الإدارة تزور المكان بعد تسلم الشخص للخيل لتطمئن عليه بعد مرور أسبوعين من المنح ويتكرر الأمر بشكل دوري.

ولفت اللواء العضب إلى أن الخيل المدربة العاملة في شرطة دبي يختلف عن خيل السباقات، وأن كلاً منها له طريقة مختلفة في الرعاية، منوهاً إلى أن الخيل التابعة لشرطة دبي تتمتع ببيئة عيش مثالية، كما يتم تدريبها وتعويدها على تواجد الجمهور والأطفال وأصوات الموسيقى.

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