عهود الرومي تلتقي كوادر من «المالية الكويتية» المتدربين بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن حكومة دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توجهات واضحة، تقوم على تعزيز التعاون وتفعيل أطر الشراكات الهادفة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة مع دول المنطقة، لتطوير القدرات والكوادر الحكومية وابتكار أفضل الممارسات، بالاستفادة من تجربة حكومة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.

جاء ذلك، خلال لقاء معاليها عدداً من كوادر وزارة المالية في حكومة دولة الكويت، المشاركين في البرنامج التدريبي «التخطيط التنظيمي»، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف بناء قدرات نخبة من موظفي وزارة المالية بدولة الكويت، وإمدادهم بالمعارف والمهارات والخبرات، ضمن خمس محاور أساسية، تتضمن الإدارة العامّة، والتخطيط، والتوجهات الإدارية الحديثة، وإدارة الموارد المؤسسية، والتميز المؤسسي.

بناء القدرات

وقالت عهود الرومي: إن المستقبل يتطلب من كل موظف حكومي أن يعيد بناء قدراته بما يتواءم مع مهارات المستقبل مثل التفكير الابتكاري والمهارات التكنولوجية وإدارة البيانات وغيرها، وإن حكومة دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة ريادية في رفع مهارات الكفاءات والكوادر الحكومية وتمكينها بمهارات المستقبل، وتعزيز قدرات الجهات على أسس المرونة والجاهزية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة معارفها وخبراتها وتجاربها مع مختلف الحكومات الساعية لتطوير نماذج عملها.

تطورات

وأضافت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: إن التطورات التكنولوجية المتسارعة، التي يشهدها العالم تمثل أداة رئيسية لدعم جهود الحكومات، في تطوير نماذج عمل قائمة على الابتكار والإبداع، وتمكينها من بناء الفرص وابتكار الحلول لتحديات القرن الواحد والعشرين.

ورحبت بكوادر وزارة المالية الكويتية المشاركين في البرنامج التدريبي، وأشادت بالدور المهم لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كشريك رئيسي لحكومة دولة الإمارات في ابتكار الجيل الجديد لحكومات المستقبل، وتعميم المعرفة الحكومية وبناء القدرات والإمكانات، وتوسيع مدى الشراكات البناءة داخل دولة الإمارات وخارجها.

شارك في إطلاق البرنامج الجديد، الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور يسار جرار عضو مجلس أمناء الكلية، والبروفسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعائشة سلطان الشامسي مديرة إدارة برامج التعليم التنفيذي، وعدد من قيادات الكلية.

تبادل الخبرات

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «تقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذجاً متفرداً يعكس رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف المستقبل القائم على الابتكار، وتحرص الكلية من خلال برامجها التدريبية على نشر تجربة دولة الإمارات الرائدة للمنطقة، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف الكوادر القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويعد برنامج «التخطيط التنظيمي» ثمرة تعاون ممتد بين الكلية ووزارة المالية بدولة الكويت الشقيقة، ويمثل في الوقت نفسه فرصة مهمة لطرح أحدث الرؤى والخبرات، التي تعكس بيئة عمل دبي القائمة على الإدارة الحكيمة والجاهزية الدائمة ونقلها لموظفي وزارة المالية».

وأضاف المري: «نأمل أن يكون البرنامج التدريبي خطوة نحو المزيد من البرامج المثمرة في المستقبل، حيث تقدم كلية محمد بن راشد العديد من التجارب العالمية الناجحة في الإدارة الحكومية والحوكمة، وترسيخ منهج قائم على الابتكار في إدارة منظومات العمل ».

تأهيل

يأتي البرنامج التدريبي ضمن جهود كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتأهيل الكوادر العاملة في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات وعلى مستوى المنطقة للارتقاء بالكوادر القيادية، ورفدهم بمختلف الخبرات والتجارب العالمية في مجالات العمل الحكومي والخاص، والمساهمة بذلك في مسيرة التنمية والتطور، التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات

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