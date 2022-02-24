«الصحة» تستعرض مستجدات إصدار شهادات الميلاد عبر «واتساب»

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستجدات خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر تطبيق المحادثة واتساب، وخاصية التصفح المشترك والدعم التنبؤي لخيارات المتعاملين، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2022، بهدف إثراء تجربتهم وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات ذكية تعتمد على أنظمة متطورة، انسجاماً مع خطط الوزارة لترسيخ خطط أهداف الحكومة الرقمية.

وفيما يتعلق بخاصية التصفح المشترك نجحت الوزارة في تطبيقها على اثنتين من خدماتها ذات الأولوية وهما خدمتا تقييم المهنيين الصحيين وترخيص منشأة صيدلانية.

وأكد عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة أن شهر الإمارات للابتكار يعتبر فرصة مناسبة لتسليط الضوء على مستجدات الخدمات المبتكرة التي توفرها الوزارة لإسعاد المتعاملين، من خلال إتاحتها عدداً من الخدمات والتطبيقات الذكية، والذي يسهم بالترسيخ المستدام لعملية التحول الرقمي التي قطعت فيها الوزارة أشواطاً.

وأوضح سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، أن خدمة إصدار شهادة الميلاد عبر تطبيق الواتساب والتصفح المشترك لخدمتي تقييم المهنيين الصحيين وترخيص منشأة صيدلانية، تسهم في تطوير تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع، وتيسير إجراء المعاملات.

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