مبادرات وخدمات مبتكرة لـ«أراضي دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022»، الذي تنطلق فعالياته في دبي خلال الفترة من 22 - 28 فبراير الجاري.

وتشمل المبادرات والخدمات التي تشارك بها الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي، كلاً من: دبي ريتيك مشروع العرض والطلب العقاري المبني على استخدام الذكاء الاصطناعي، وإحدى المبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، ودليل التطوير العقاري، ونظام ASK الاستباقي والمبتكر، بالشراكة مع Digit، الذي يعمل على رفع كفاءة العمل المؤسسي.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بدعم التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة التي تتضمنها وثيقة «مبادئ الخمسين»، والتي يأتي في مقدمها تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتفوق الرقمي، والعلمي والتقني في الدولة، لذا، تأتي اليوم مشاركتنا الثرية بفعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2022»، لنستعرض أهم أنظمتنا وإجراءاتنا وخدماتنا الذكية والمبتكرة، والتي ساهمت فعلاً في تحقيق أثر إيجابي ملموس على السوق العقاري في الإمارة.

وتطلق الدائرة على هامش مشاركتها في الحدث، مسابقتين لموظفيها ومتعامليها، لتوفير مناخ مشجع على الابتكار، وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة القطاع العقاري في دبي، والذي يعد أحد أبرز الأسواق العقارية على مستوى العالم.

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