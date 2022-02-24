حكومة الإمارات تطلق الدفعة الـ4 من برنامج الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت حكومة دولة الإمارات الدفعة الرابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الهادف إلى تمكين الكوادر البشرية من الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم العملية في مختلف التطبيقات التكنولوجية للاستفادة منها في ابتكار خدمات مستقبلية وحلول رقمية تسهم في تعزيز ريادة الدولة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

ويركز البرنامج الذي يشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، على تعزيز قدرات المنتسبين في مجال الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة وترسيخ معرفة شاملة لديهم حول اتجاهات الذكاء الاصطناعي واستخداماته وطرق وأساليب التعامل مع التحديات الأمنية والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ما يعزز إمكاناتهم في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، ويدعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

بناء القدرات

وأكد صقر بن غالب، مدير مكتب الذكاء الاصطناعي بحكومة دولة الإمارات، أن تمكين الكوادر البشرية وبناء قدراتها في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، يمثل هدفاً أساسياً لجهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم التحول الرقمي في الدولة، وإشراك أصحاب المواهب والمهارات المستقبلية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات واستكشاف فرص جديدة تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التوجهات المستقبلية للدولة لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.

وقال بن غالب إن تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي بين الموظفين وتطوير خبراتهم التكنولوجية وتزويدهم بأدوات وتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يسرع عمليات تبني الحلول الرقمية المدعومة بتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتحويل الأفكار والمقترحات التطويرية إلى واقع ملموس وخدمات ذات كفاءة عالية في جهات عمل المنتسبين، للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في الدولة، بما يترجم أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

فتح التسجيل

وأعلن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي لموظفي الجهات الحكومية والخاصة ومختلف فئات وأفراد المجتمع حتى 4 مارس المقبل من خلال الرابط الإلكتروني https:/‏/‏ai.gov.ae/‏ai-program/‏.

وتتضمن معايير وشروط الانتساب للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو أي مجال له علاقة بتخصص الذكاء الاصطناعي، وأن يمتلك خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلى إتقانه اللغة الإنجليزية.

بيانات

وسيتم بناء قدرات الموظفين في تعلم الآلة وأساسيات علوم البيانات، وغيرها من المواضيع التي تشكل فرصة لتمكين المنتسبين وتعزيز فهمهم التقني لاتخاذ أفضل القرارات المستقبلية، والإلمام بالتوجهات العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب توفير نخبة من المدربين العالميين والمستشارين لمشاريع التخرج وتنظيم رحلات ميدانية داخل وخارج الدولة.

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