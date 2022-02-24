«كهرباء دبي» تستعرض أحدث مشاريعها وخدماتها المتطورة في خيمة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات «أسبوع الابتكار 2022»، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 22 إلى 25 فبراير في خيمة الابتكار في مبنى الهيئة الرئيسي، ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة.

وتستعرض الهيئة خلال أسبوع الابتكار أحدث ابتكاراتها ومشاريعها وخدماتها المتطورة، كما تنظم ما يزيد على 60 فعالية وورشة عمل تتمحور حول الابتكار، والتقنيات الإحلالية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن تنظيم الهيئة لفعالية «أسبوع الابتكار» سنوياً يأتي استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وجعل الابتكار ثقافة مجتمعية وحكومية، لضمان مواصلة عملية التطوير، وإيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، لتحسين حياة الناس وتعزيز سعادتهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

مشاريع

وجال معاليه في أرجاء خيمة الابتكار، واطلع على عدد من مشاريع الهيئة المبتكرة ومن أبرزها: «سبيس دي»، ويعمل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء على تعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع).

وتهدف الهيئة من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز مرونتها ورشاقتها في مراقبة وإدارة شبكات الكهرباء والمياه.

وضمن البرنامج، أطلقت الهيئة «ديوا-سات 1»، القمر الاصطناعي النانوي من نوع (3U) لتعزيز عمليات الهيئة وتحسين صيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

كما أطلقت الهيئة «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، لتصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز