إطلاق حزمة دليل الطريق إلى الحكومة المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصته المعرفية «ابتكر»، وضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، دليلين شاملين لآليات وأدوات تعزيز استخدام تحليلات البيانات في العمل الحكومي، ورواية قصص الابتكارات الحكومية، يمثلان أول الأدلة التي يصدرها المركز ضمن حزمة دليل الطريق إلى الحكومات المبتكرة، التي تهدف إلى دعم الأفكار المبتكرة وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي وبناء قدرات الكوادر الحكومية والجهات في المجالات المستقبلية الداعمة للابتكار.

ويغطي دليل «استخدام تحليلات البيانات في العمل الحكومي» 3 محاور هي: تحليلات البيانات وأهميتها في إحداث التحول الرقمي للحكومات، وعرض البيانات بطريقة مهنية لتضمينها في عمليات صنع القرارات، وآليات ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على البيانات.

كما تشمل الحزمة دليل «رواية قصص الابتكارات الحكومية» الذي يتكون من محورين هما، تحليل الفجوات وتحديد التحديات وصياغة الأفكار وإعداد النماذج الأولية، ورواية القصص وعرض الأفكار وتطوير عروض تقديمية مهنية ومؤثرة. وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تعزيز القدرات والمهارات المرتبطة بأدوات وآليات الابتكار يمثل أولوية في منظومة عمل حكومة دولة الإمارات، الهدف منها الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج في مختلف مجالات العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز