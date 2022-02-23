مجلس مكافحة المخدرات يطلع على تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021

المصدر: دبي- وام

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بالجهود الكبيرة والمشرفة التي تقوم بها الجهات المعنية بمكافحة آفة المخدرات بتعاون جميع الشركاء و تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز أمن وسلامة المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثاني للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد صباح اليوم، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واستعرض المجلس نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لإدارات وأقسام مكافحة المخدرات في الدولة خلال العام 2021، وقرر المجلس تعديل المستهدفات وإضافة مؤشرات بما يتناسب مع نمط جرائم المخدرات في الدولة.

كما اطلع المجلس على نتائج مبادرة الإطار المشترك للرقابة على ضبط المخدرات في المنافذ خلال العام 2021، والتي تشترك فيها الجهات المعنية بمواجهة محاولات تهريب المخدرات إلى الدولة، وهي وزارة الداخلية، وجهاز حماية المنشآت والسواحل بالقوات المسلحة، وجمارك الدولة.

وناقش المجلس المشاركة في المؤتمر الدولي لبحث قضايا المخدرات المقرر عقده على هامش القمة الشرطية العالمية، في شهر مارس المقبل في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، تحت عنوان "المخدرات والحياة الرقمية..التحديات والمواجهة"، والذي ستشارك فيه مجموعة كبيرة من العاملين بمكافحة المخدرات من الشرطة والجمارك والقطاع الصحي، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج الدولة.

واستعرض المجلس التقرير العالمي للمخدرات لعام 2021، الصادر عن الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، واطلع على الوضع الراهن لمشكلة المخدرات العالمية والتحديات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما اطلع المجلس على ما تم ذكره في التقرير من جهود بذلتها الدولة في التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.

كما اطلع المجلس في اجتماعه على التقرير الذي قدمته الجمارك الاتحادية حول نتائج ضبط المخدرات في الدوائر الجمركية بالدولة لعام 2021 .

وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

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