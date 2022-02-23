البواردي يبحث مع عدد من ضيوف «يومكس 2022» علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، على هامش معرضي «يومكس وسيمتكس 2022» كلاً على حدة، جوآو ارنستو ديس سانتوس وزير الدفاع الأنغولي، والسيد شارالامبوس بيتريدس، وزير الدفاع لجمهورية قبرص، والفريق أول أنغوس كامبيل رئيس قوة الدفاع الأسترالي، وذلك بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة، والوفود المرافقة.

ورحب معاليه بالضيوف خلال اللقاءات التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول معاليه والضيوف أهمية معرضي «يومكس وسيمتكس 2022» ودورهما في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

وأشاد الضيوف بالمعرض هذا العام وبالمستوى العالي الذي يتميز به عاماً بعد عام، كونه يمثل منصة عالمية للمتخصصين، كما أبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم المعروضات التي تضمنها المعرض.

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