سلطان الجابر: الإمارات منصة عالمية للإبداع والابتكار

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات، ومن خلال الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تتبنى العديد من المبادرات النوعية التي نجحت في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للإبداع والابتكار والتقاء الأفكار النوعية، ومنصة عالمية لتعزيز التعاون الاستراتيجي وبناء الشراكات الذكية في مختلف القطاعات.

وقال معاليه، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إن مثل هذه المعارض تعد نموذجاً لنجاح هذه الرؤية، والتطوير المستمر في العلاقات الاستراتيجية والشراكات العالمية النوعية، وفي التحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجية، وهو ما ظهر بوضوح في حجم المشاركة الدولية الواسعة والمتميزة.

وأضاف: "يتماشى هذا الحدث مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فالصناعات المتعلقة بالأنظمة غير المأهولة، تزخر بابتكارات واعدة وقابلة للتطبيق، وتساهم في تمكين دولة الإمارات لتكون لاعباً رئيسياً في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

وتابع معاليه: "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على استعداد كامل للتعاون مع جميع الجهات والشركات المعنية، بما يسهم في توفير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، حيث يتماشى ذلك مع تركيز الوزارة على تعزيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية، وتطوير مزايا تنافسية لصناعات المستقبل".

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