«صحة» تفتتح عيادة متخصصة لعلاج الأطفال المصابين بانحلال البشرة الفقاعي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عيادة جلدية متعددة التخصصات لرعاية الأطفال المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي أو ما يعرف باسم متلازمة الطفل الفراشة.

وتقدم العيادة التابعة لوحدة الأمراض الجلدية الوراثية عند الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية جميع الخدمات من علاج ورعاية للأطفال المصابين بهذا الاضطراب الجلدي الوراثي النادر والمؤلم الذي يسبب ترققاً وهشاشة في الجلد بما يشبه جناح الفراشة مما يؤدي إلى ظهور فقاقيع مائية متكررة تسبب جروحاً وتقرحات بعد أن تنفتح وهذا المرض ليس محصوراً في الجلد بل يصيب الأظفار والأغشية المبطنة للأعضاء الداخلية كالجهاز الهضمي والبولي والرئة وحتى القرنية ويشكل عبئاً كبيراً على المريض وأفراد أسرته.

وتقدم العيادة كذلك كل الخدمات والرعاية اللازمة للأطفال المصابين بانحلال البشرة الفقاعي مع إمكانية الاستفادة من عدة خدمات وتخصصات خلال زيارة واحدة للمستشفى.

وقالت الدكتورة شادن عبد الهادي استشارية الأمراض الجلدية للأطفال واضطرابات الجلد الوراثية والتي أسست هذه العيادة ذات التخصصات المتعددة إن الأطفال المصابين بهذا المرض يعانون من آلام شديدة ويبذل الأطباء المختصون في العيادة قصارى جهدهم لتجنيبهم المزيد من الأعباء أثناء تلقيهم للعلاج إذ يراجع العيادة العديد من المرضى من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأضافت أن عيادة الجلدية تقدم جميع الخدمات التي يحتاجها الأطفال المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي تحت سقف واحد بما في ذلك تخصصات الأمراض الجلدية للأطفال والاستشارات الوراثية والعناية بالجروح وطب الأطفال العام وطب العيون وطب الأسنان وأمراض الجهاز الهضمي وإدارة الألم والتغذية والعلاج الطبيعي.

وأوضحت أنه تم افتتاح هذه العيادة ذات التخصصات المتعددة لتلبية جميع الاحتياجات السريرية للأطفال في مكان واحد مناسب حيث يأتي الطفل مع أهله إلى العيادة ويراجع كافة المتخصصين في نفس الموعد ويتم توفير التشخيص الوراثي عالمي المستوى مع إدارة سريرية للمرض ومع توفير أحدث المواد والضمادات.

وأكدت الدكتورة عبد الهادي أهمية تكثيف التوعية حول الأمراض الوراثية فهي وعلى الرغم من عدم وجود علاج لها إلا أن الوقاية من الإصابة بها ممكن، إذ إن الفحص الجيني والاستشارة أمران أساسيان لتجنب احتمال إنجاب أطفال مصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي في المستقبل.

ولأن الأطفال الذين يعانون من انحلال البشرة الفقاعي وغيرها من الأمراض الجلدية الأخرى معرضون بشدة للإصابة بالالتهابات فإن فريق التمريض المتخصص في مجال العناية بالجروح في مدينة الشيخ خليفة الطبية متمرس في اكتشاف أي عدوى على الفور وعلاجها بسرعة.

وتلتزم عيادة انحلال البشرة الفقاعي ووحدة الأمراض الجلدية الوراثية عند الأطفال بتطبيق مستوى عالمي من الرعاية وينسقان عن كثب مع المرافق المتخصصة عالمياً إلى جانب تقديم تدريبات مكثفة لكوادر تمريض الرعاية المنزلية وأفراد الأسرة.

يذكر أن الدكتورة عبد الهادي هي طبيبة إماراتية واستشارية حاصلة على تدريب عالمي في أمراض الجلد لدى الأطفال وهي متخصصة في اضطرابات الجلد الوراثية، وقد أسست وحدة الأمراض الجلدية، والأمراض الجلدية الوراثية عند الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عام 2019.

وللحصول على خدمات طب الأطفال ذات المستوى العالمي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، يرجى حجز موعد عبر التواصل مع "صحة" على الرقم 80050.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز