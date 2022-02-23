حمدان بن محمد: الإمارات أصبحت محط أنظار العالم

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات أصبحت محط أنظار العالم في ضوء ما تحققه من إنجازات نوعية أكسبتها احتراماً وتقديراً دولياً واسع النطاق، بما في ذلك نجاحها اللافت في استضافة العالم ضمن فعاليات كبرى تستقطب أبرز المؤسسات العالمية التي تتبارى فيما بينها على أرض الإمارات في تقديم أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وابتكارات في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الإنسان وتحقق له الأمن والاستقرار وتعينه على ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو ولي عهد دبي اليوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، إلى معرضي الأنظمة غير المأهولة " يومكس " والمحاكاة والتدريب " سيمتكس 2022 " اللذين تُختتم أعمالهما اليوم بعد ثلاثة أيام من الأنشطة المكثفة باستضافة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وتنظيم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع؛ حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحدث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع.

واستمع سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة إلى شرح تناول التطور الذي شهده المعرض على مدار دوراته الأربع الماضية، حيث تشارك في الدورة الخامسة 134 شركة من 26 دولة، منها سبع دول تشارك للمرة الأولى، مع زيادة مساحة المعرض بنحو 25%، ما يعكس نجاح الحدث في استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة، والتدريب والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الروبوتات والأنظمة ذات الاستخدامات المتعددة في القطاعات الدفاعية والمدنية.

وتوقف سموه خلال الزيارة في منصات عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث الذي يعد من بين الأهم في العالم في مجال الأنظمة غير المأهولة والمُحاكاة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من أحدث الحلول والتقنيات الأمنية والدفاعية المتطورة، بما في ذلك أجهزة المحاكاة المستخدمة في التدريب، ومعدات المراقبة والحماية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الروبوتات والأنظمة ذات الاستخدامات المتعددة في القطاعات الدفاعية والمدنية.

وفي ختام الزيارة، أبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بما شاهده في المعرض من حضور عالمي رفيع المستوى ومشاركة محلية متميزة تؤكد التميز الإماراتي في امتلاك وتطوير أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية اللازمة للحفاظ على سلامة الوطن وحماية مقدراته، والإسهام بصورة إيجابية وفعّالة في إرساء مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أعرب سموه عن تقديره لجهود القائمين على معرضيّ يومكس وسيمتكس 2022، والتي كانت سبباً فيما جاء عليه الحدث من حُسن تنظيم بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

رافق سموه خلال الزيارة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2022 والمؤتمر المصاحب، و حميد مطر سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك".

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