خالد بن محمد بن زايد يزور معرضي "يومكس" و"سيمتكس"

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" ومعرض التدريب على المحاكاة "سيمتكس" بنسختهما الخامسة التي تُقام في العاصمة أبوظبي.

ينظم المعرضين اللذين يُقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة بالشركات المحلية والدولية، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأنظمة غير المأهولة، مثل الطائرات دون طيار وأنظمة الروبوتات المستخدمة في القطاعات المدنية والدفاعية.

ويوفر معرض "يومكس"، الذي أقيم لأول مرة في العام 2016، منصة عالمية رائدة تجمع الخبراء لمناقشة أبرز التطورات والابتكارات والتوجهات الحديثة في قطاع الأنظمة غير المأهولة.

وينعقد "يومكس" حالياً إلى جانب معرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة والشركات المصنعة والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية بهدف توفير أفضل برامج التدريب والتعليم في هذا المجال.

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