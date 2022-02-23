هاند وهيسكا وشاهين.. الروبوتات تحاكي الكائنات الحية في متحف المستقبل

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

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تعرض في الطابق الثاني من متحف المستقبل بدبي الذي يحمل اسم "مستقبلنا الآن" مجموعة من الروبوتات التي تحاكي القدرات المدهشة للالة للقيام بوظائف حيوية.

وتقوم اليد الآلية المرنة "بيونيك سوفت هاند" نموذجاً أولياً على الذكاء الاصطناعي للتحرك بصورة مستقلة وتحديد الأشياء والامساك بها والتكيف مع حركات الانسان.

بينما يقوم "هيسكا" وهو روبوت مفتوح الصدر يمكن برمجته لإجراء الأنشطة بالمشي والتقاط الصور وتعزيز الأمن وحتى الرقص. ويتحرك هيسكا استجابة لقراءة مستسعرات الضوء ودرجة الحرارة ليعتني بالنباتات الحية في وعائها أو يتبع أشعة الشمس او يبحث عن الظل عندما تحتاج إلى البرودة.

ويبرهن الطائر الالي شاهين على قدرة الروبوتات على محاكاة الكائنات الحية بأبهى صورة.

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