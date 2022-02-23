"طرق دبي" تعرض ابتكاراتها في النقل ذاتي القيادة في إكسبو

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تحت شعار "الإمارات تبتكر"، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالأفكار الإبداعية والمبادرات المستقبلية. وتشارك الهيئة من خلال عرض ابتكارات في مجال التنقل ذاتي القيادة في جناح الفرص في معرض اكسبو 2020 بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار، يوم 25 من فبراير 2022. وكما ستستعرض الهيئة أهم أنشطة ونتائج تحدي دبي العالمي للتنقل الذاتي القيادة، وتقوم الهيئة بتنظيم ورش افتراضية تستهدف موظفي الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجاري.

وقال ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: " تمتلك الهيئة أجندة ابتكار خاصة، نستهدف من خلالها التركيز على جهود الابتكار ودورها في حل التحديات التي تؤثر على عملاء الهيئة ومنظومة التنقل، والإسهام في تقليل التكلفة والجهد والمدة لكل مشروع ابتكاري مع الاستعداد لتقبل المخاطر، وضمان الشفافية في علاقات العمل مع الشركاء، بالإضافة إلى توثيق وتبادل الدروس المستفادة من النجاحات والتحديات، وتكريس أفضل الموارد المتاحة لدفع الابتكار".

ابتكارات التنقل الذاتي وتحدي دبي العالمي للتنقل

وأوضح ناصر بو شهاب، أن الهيئة سوف تعرض ابتكاراتها في مجال التنقل ذاتي القيادة وذلك من خلال عرض أفضل المركبات ذاتية القيادة تقدماً جناح الفرص في معرض اكسبو 2020، وسيتم عرض هذه النماذج الأولية لروبوتات نقل البضائع ذاتية القيادة، وأهم إنجازات طرق دبي في التحول إلى النقل ذاتي القيادة في قطاع التوصيل وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.

الفعاليات الافتراضية

وأوضح بو شهاب، أن فعاليات شهر الابتكار الخاصة بموظفي الهيئة ستضم ورش افتراضية، تتضمن مواضيع مثل أجندة الابتكار في الهيئة والإنجازات والمشاريع الجديدة المرتبطة باستراتيجية الابتكار، تطور صناعة الروبوتات وأثرها على قطاع النقل، كما أفاد أنه من ضمن الفعاليات الافتراضية سيتم إطلاق "مسابقة الأفكار الجديدة لطلبة الجامعات" على مستوى العالم وهي أول مسابقة أفكار عالمية من قبل هيئة الطرق والمواصلات لطلبة الجامعات وتهدف هذه المسابقة إلى استقطاب الأفكار المبتكرة والجديدة.

وكذلك إطلاق المرحلة الرابعة من "تحدي هيئة الطرق والمواصلات للشركات الناشئة" حيث سيتم دعوة نخبة من الشركات الناشئة لتقديم المقترحات والحلول المتعلقة بمجال الابتكار والمرتبطة بأنشطة الهيئة، وسيتم تقييم المقترحات من قبل لجنة تحكيم تضم فريق من خبراء الهيئة وخارجها، وتقييم الأفكار المقدمة من قبل الشركات الناشئة وتأهيل أفضل 3 أفكار للفوز (المركز الأول، والثاني والثالث).

كما سيتم تنظيم "المنتدى الاستشاري" الافتراضي، تحت عنوان "مستقبل الابتكار"، ويسلط الضوء على محاور النقل في عام 2030 والحلول المبتكرة للتغلب على الصعوبات التي تواجه قطاع الطرق والمواصلات، وسوف يشارك في هذا المنتدى خبراء من قطاع النقل وأكاديميين من جامعات وشركات التكنولوجيا، بالإضافة لورشة توعوية عن كيفية الاستفادة من الابتكار لتحسين خدمة العملاء.

تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

تهدف استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة إلى تحويل 25٪ من جميع رحلات الركاب في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030. وللقيام بذلك، من المهم فهم توجهات وتحديات القيادة الذاتية؛ لذلك، تجري هيئة الطرق والمواصلات تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وهو عبارة عن مسابقة عالمية تهدف إلى تشجيع رواد الصناعة والمبتكرين والشركات الناشئة والباحثين في مجال التنقل ذاتي القيادة لريادة هذا المجال في المستقبل مع معالجة التحديات الوشيكة المتعلقة بالنقل التي تواجهها المدن العالمية، التحدي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث أن معظم المسابقات المشابهة تركّز فقط على الموردين المحليين وعلى نطاق محدود.

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