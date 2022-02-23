2400 كائن حي معروض في عبوات زجاجية بمتحف المستقبل.."فيديو"

المصدر: دبي_ إبراهيم توتونجي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما الذي سيحدث لو زادت التحديات الايكولوجية الضاغطة على كوكب الأرض؟ هل ستنقرض الكائنات الحية؟ وكيف بالإمكان انقاذ الكوكب؟

في الطابق الرابع من "متحف المستقبل" الذي يحمل عنوان اعادة تأهيل الطبيعة ان تقدم قاعة حملت اسم "مكتبة الحياة" إجابات..

تم استخدام تقنية الهولوغرام من أجل تجسيد 2400 كائن حي عبر بصمتهم الوراثية في عبوات زجاجية عرضت ضمن تصميم رائع في قاعة كبيرة جذبت اهتمام الزوار.

من النباتات الى الثدييات والحشرات وصولا الى الانسان الذي تم تجسيده بصورة الام تحتضن طفلها؛ تضم القاعة أثر كل كائن حين او منقرض على وجه الكوكب.

يقوم جهاز محدد باستكشاف هذه الكائنات ويشير اللون البنفسجي إلى أنه لا يزال بالامكان انقاذها واللون الاحمر الى انها انقرضت فعلاً.

يقول مسؤول في المتحف لـ "البيان" أن مصممو المتحف والخبراء عملوا عامين كاملين على إنجاز هذه القاعة التي تعتبر من الأجمل في المتحف.

"البايو سينف" جهاز يستخدم لنسخ عينات للأحماض الجينية ويعطي معلومات عن 2400 عينه موجودة في المكتبة الحية في #متحف_المستقبل والتي تحمل أحماض جينية لحيوانات ونباتات حية.@MOTF #اجمل_مبنى_على_وجه_الارض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/z4McMokmrk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 23, 2022

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