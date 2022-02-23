في متحف المستقبل..أضخم محطة مدارية تطلب موظفين.. فرصتك الان!

المصدر: دبي_ ابراهيم توتونجي

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يتيح سيناريو متخيل لاضخم محطة مدارية فضائية تحمل اسم أمل وهو اسم ايضا مهمة الإمارات للمريخ، للزوار المنجذبين الى عالم الفضاء بأن يتقدموا بطلبات عمل على متن المحطة المدارية.

وتلمع في القاعة عبارة "قدم الان" للوظيفة.

ويقوم جهاز مسح ضوئي بتصوير الشخص المتقدم، ليفاجأ بعدها بأنه تم قبوله وتحول الى رائد فضاء.

ويتيح العمل على متن المحطة المدارية امل القيام بابحاث علمية هدفها انقاذ كوكب الارض وتوفير حلول الاحتباس الحراري، كذلك تأمين متطلبات اعضاء البعثة من اكل وشرب وغيرها..

وتعتبر هذه الوظيفة ترفيهية وتفاعلية وهي بطبيعة الحال ليست حقيقية لكنها احدى تجارب المتحف المحفزة على الاهتمام بالفضاء!

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