رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان بروناي باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان حسن البلقية معز الدين.

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