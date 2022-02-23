متحف المستقبل يختصر عمل "ناسا".. 4 دقائق بدل 6 أيام لقطع 600 كيلومتر!

المصدر: دبي_ ابراهيم توتونجي

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اختصر متحف المستقبل الزمن الذي استغرقته وكالة ناسا في سفينتها الفضائية في احدى المهام في الثمانينات.

وقدم للزوار كأول محطة في زيارتهم للمتحف فرصة استقلال نفس المركبة التي استخدمتها ناسا بنفس التصميم ولكن بدل ان يستغرق السفر فيها 6 ايام و8 ساعات كما في الثمانينات؛ اختصرت سفينة المتحف الرحلة في 4 دقائق لقطع 600 كيلومتر.

تقوم قائدة السفينة بايصال الزوار ابى محطة الفضاء المدارية امل.

ويعرض نموذج المحطة امل امام الزوار واحدى وظائفه تزويد الطاقة الشمسية للارض من الشمس. واطلق عليه اسم "سول".

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