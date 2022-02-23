منى المرّي تفتتح الدورة الأولى من "معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا"

المصدر: وام

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أكدت سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن النشاط القوي والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، يعكس الثقة المتزايدة في دبي كأحد أهم المراكز التجارية العالمية ويبرز مكانتها كبوابة عبور رئيسية لأسواق المنطقة، مع حرص الشركات الكبرى على الاستفادة من هذه السمعة وما يعززها من قدرات وإمكانات لتكون دبي نقطة انطلاق منتجاتهم وخدماتهم إلى العالم.

ونوّهت سعادتها بنجاح جهود دبي مع شركائها حول العالم في قيادة التعافي العالمي وتجاوز الوضع الاستثنائي الذي ألم بالعالم خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر الإسهامات في تنفيذ استراتيجية عمل واضحة لتصبح دبي من أوائل المدن الكبرى التي تستضيف العالم، وتستأنف أنشطة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية بزخم ومؤشرات أداء آخذه في الارتفاع.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة منى المري اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة الأولى من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وهو الحدث الوحيد من نوعه في المنطقة والمخصص للتجار ويُقام خلال الفترة من22 إلى 24 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 320 شركة من 23 دولة، ويأتي كأول فعالية هذا العام لقطاع المجوهرات الذي من المتوقع أن يحظى بموجة جديدة من النمو خلال العام الحالي.

واطلعت سعادة منى المرّي على جانب من المعروضات والمنتجات التي تقدمها الشركات المحلية والعالمية، وتعرفت على أهم ما يضمه الحدث من معروضات، حيث يشكل المعرض حافزاً قوياً لنمو قطاع المجوهرات على مستوى العالم، ويعزز مكانة الإمارة المعروفة عالمياً كمركز رائد لتجارة المعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة.

أفضل الموردين

ويعتبر المعرض أول فرصة لتجار المجوهرات للشراء وجهاً لوجه في عام 2022، ويعد فرصة كبيرة أمام المشترين من تجار التجزئة وتجار الجملة والعلامات التجارية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية للتسجيل في برنامج استضافة المشترين في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، كما يضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام الموردين من الإمارات، وبلجيكا، وهونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وتركيا، وإسرائيل، وغيرها من أكبر الدول الموردة للمجوهرات في العالم.

وينظم معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا مجوهرات "إنفورما ماركتس" بالاشتراك مع مجموعة المعارض الإيطالية (إس بي أيه)، وهما من أكبر منظمي معارض المجوهرات والأحجار الكريمة في العالم، بدعم كبير من الشريك الرسمي للحدث "مركز دبي للسلع المتعددة" وشريك الصناعة "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات" والاتحادات التجارية التي تتضمن جميع جوانب صناعة المجوهرات.

فئات المنتجات

وتُقام الدورة الأولى من المعرض في إطار حرص الشركات الإقليمية والعالمية على استعادة نشاطها بعد عامين من شبه التوقف، حيث يتيح المعرض فرصة التعرف على مجموعة بالغة التنوع من المعروضات الجديدة تبدأ من المجوهرات المكتملة، والماسات المستقلة والأحجار الكريمة الملونة وقطع ومكونات المجوهرات، كما يتضمن المعرض معدات وأجهزة وتقنيات تصنيع المجوهرات، كذلك التغليف وعبوات المجوهرات.

وتتضمن أجنحة المجوهرات الكاملة في المعرض تصميمات عصرية من الأطقم الذهبية والماسية. سواء الخفيفة أو كبيرة الحجم وقطع الحلي المزينة بأروع الماسات بأعلى جودة في النوعية وأسلوب القطع الذي يشكل أحد أهم عناصر تقييم الماس. ويتضمن المعرض أيضاً مجموعة كبيرة من الماسات المستقلة من جميع الأشكال والأحجام ودرجات الجودة ومنها أيضاً الماسات الفاخرة وبألوان غير مألوفة.

وعلى صعيد الأحجار الكريمة الملونة، يُنتظر أن يضم المعرض مجموعة متنوّعة من الزمرد الإفريقي التي تتضمن أحجار مستقلة ومجموعات بجميع الأشكال والأحجام ومن فئات سعرية مختلفة، كما من المتوقع أن تشكل مكونات المجوهرات عنصر جذب كبير للشركات المصنعة للمجوهرات والمصممين وتجار التجزئة، حيث تتضمن الجهات العارضة أكبر المصنعين الإيطاليين للسلاسل المكتملة وشبه المكتملة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المعرض وما يضمه من عارضين يمثلون كبرى الشركات العالمية المنتجة للمجوهرات، من خلال زيارة الموقع:jgtdubaijewelleryshow.com

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