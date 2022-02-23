محمد بن راشد: مساهمة متحف المستقبل العلمية والمعرفية ستكون محل متابعتنا ودعمنا

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مساهمة متحف المستقبل العلمية والمعرفية محلياً وعربياً وعالمياً ستكون محل متابعة سموه ودعمه الدائم.

وقال سموه في حسابه على تويتر:" خلال جولتي في متحف المستقبل لاستعراض التجارب التي سيوفرها لزواره ورواده ونوابغه .. جمال المتحف الداخلي يضاهي جماله الخارجي .. ومساهمته العلمية والمعرفية محلياً وعربياً وعالمياً ستكون محل متابعتنا ودعمنا الدائم ..

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