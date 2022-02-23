"صحة دبي" تطالب المنشآت والمهنيين بتسليم سجلات الشكاوى الطبية خلال 24 ساعة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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طالبت هيئة الصحة في دبي، كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العامة ضمن نطاق اختصاصها، تسليم السجلات الصحية المطلوبة من قبل الشكاوى الطبية بقطاع التنظيم الصحي بالهيئة خلال 24 ساعة من وقت تقديم الطبية المقدمة من قبل المتعاملين او اللجان الفنية الطبية المختصة.

وأشارت الهيئة، الى انه يمكن ارسال السجلات الصحية من خلال تحميل السجل الصحي الشامل وهو كل مستند او ملف او نموذج او صورة او غيرهما مما يضمن البيانات والمعلومات الصحية المتعلقة بالمرضى سواء كانت بشكل ورقي او الكتروني، من خلال الرابط الذي سيتم إنشاؤه وارساله عند طلب السجل الصحي من المنشأة الصحية.

وأكدت الهيئة على تسليم السجل الصحي الشامل وفق قائمة التحقق التي سيتم مشاركتها، وارسال اشعار بتسليم السجل الصحي الى البريد الالكتروني المحدد او من خلال نسخ السجل الصحي بالكامل والوثائق المطلوبة في قرص مدمج وتسليمه لقسم الشكاوى الطبية بقطاع التنظيم الصحي.

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