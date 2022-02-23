متحف المستقبل إنجاز استثنائي ومنارة حضارية

المصدر: متابعة - البيان

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أكد مسؤولون أن افتتاح «متحف المستقبل»، أجمل مبنى على وجه الأرض، إنجاز استثنائي يضاف إلى إنجازات دبي ويعزز ريادة الإمارات عالمياً، لافتين إلى أن المتحف يعتبر منارة حضارية ونافذة مستقبلية، وأن المبنى قائم على هندسة معمارية استثنائية مبتكرة، تشكل جسراً بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وباركوا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، افتتاح هذا الصرح المعماري والحضاري.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ماضية بكل ثقة نحو آفاق جديدة في مسيرة النهضة والعلم.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»: «الإمارات تواصل سرد فصول قصة نجاحها، ماضية بكل ثقة نحو آفاق جديدة في مسيرة النهضة والعلم، اليوم تقدم للعالم «متحف المستقبل» الأيقونة التي تتجاوز قيمتها روعة التصميم وجمال الشكل إلى إبراز قدرة إنسان هذه المنطقة على الابتكار والإبداع والإضافة النوعية إلى سجل الحضارة البشرية».

صناعة المستقبل

وبارك معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتاح متحف المستقبل، واصفاً الحدث بـ«استحضار المستقبل».

وقال معاليه: «سوف يغدو متحف المستقبل كنزاً مرجعياً للفكر الإنساني الإبداعي الملهِم، الذي من شأنه تحسين الخدمات وتيسير سبل العمل والمعيشة وتسريع التنقل وتحسين الصحة العامة والارتقاء بحياة الناس في شتّى مناحي الحياة، لا في دبي ودولة الإمارات وحدها، وإنما في العالم بأسره».

رؤية استثنائية

من جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا المعلم الحضاري بتصميمه المبهر والمبتكر، وبأهدافه العلمية والمعرفية الداعمة لاقتصاد قوي متين، هو نتاج فكر ورؤية استثنائية، تقرأ المستقبل، وتواكب المتغيرات، ليغدو اليوم «متحف المستقبل» صرحاً وشاهداً تاريخياً على قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحقيقه نقلات نوعية ساهمت بشكل جذري في إحداث تغيرات أبهرت ولا تزال تبهر العالم، وتحول ناظريه أجمع لدولة الإمارات.

كما تقدم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بمناسبة افتتاح متحف المستقبل، الذي يتميز بتصميمه الفريد، الذي يجعله أجمل مبنى على وجه الأرض.

وقال معاليه: يشكل المتحف إضافة نوعية لإمارة دبي، في مسيرتها لتعزيز مكانتها، وجهةً عالمية للابتكار، واستكشاف مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المدن الذكية المستقبلية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تؤمن أن تقدمها وقدرتها على المنافسة في ميادين التميز، يرتكزان على انتهاجها الإبداع والابتكـار.

صرح معماري

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، افتتاح «متحف المستقبل»، أجمل مبنى على وجه الأرض والصرح المعماري والحضاري الذي يستشرف المستقبل من على أرض دولة الإمارات، ويوفر نافذة على المستقبل بتصميمه الفريد وبما يوفره من تجارب وأفكار للمبتكرين والمبدعين والزوار من جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يمثل متحف المستقبل إنجازاً فريداً من نوعه تضيفه دبي إلى سجل إنجازاتها الاستثنائية، لتؤكد للعالم أجمع قدرتها على استباق الجميع في بناء المعالم العمرانية التي تحمل بصمات التقدم العالمي وتعزز ما تحققه الإمارة على صعيد الوصول إلى الصدارة العالمية في التحول الرقمي».

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة - مركز محمد بن راشد للفضاء: «بمناسبة افتتاح متحف المستقبل، نتشرف بتقديم أسمى التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمقترنة بعبارات الفخر والاعتزاز لكشفه عن الأيقونة المعمارية الجديدة التي تنضم إلى المعالم الكثيرة التي اشتهرت بها دبي. صحيح أننا نقف الآن قبالة تحفة تعد الأجمل على وجه الأرض، إلا أنها تمثل محطة جديدة ستكون لها إسهامات رائعة في صياغة مستقبل أفضل للبشرية».

وأضاف: «إن هذا المتحف الذي يمثل منارة حضارية ونافذة مستقبلية تكشف عن طموحات الغد وتجلياته، تليق بما وصلنا إليه من تقدم في كافة القطاعات الحيوية المتنوعة».

وقال سالم حميد المرّي، المدير العام ـ مركز محمد بن راشد للفضاء: «أسمى عبارات التهنئة نرفعها إلى مقام قيادتنا الرشيدة لجهودها المتفانية في مواصلة تطوير مشاريع لا يكون الهدف منها إبهار العالم فحسب، بل إلهام شباب الوطن والشعوب والأفراد لاستشراف المستقبل، والعمل لخير البشرية جمعاء.

ومن خلال منظومة من القيم السامية، يوفر متحف المستقبل الجديد مساحة للتسامح، لأنه يركز في المقام الأول على استقطاب وجهات نظر ثقافية وفلسفية واجتماعية وروحية متنوعة، تركز على الانفتاح على الآخر، تماماً كما هي حال دولة الإمارات العربية المتحدة، مثلما حلم بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

أيقونة إماراتية

كما قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «إن تدشين أجمل مبنى في العالم «متحف المستقبل» المبنى القائم على هندسة معمارية استثنائية مبتكرة، تشكل جسراً بين الماضي والحاضر والمستقبل».

وأضاف: «لم تكتف دولة الإمارات بإطلاق هذا المبنى الراقي، وإنما وضعت دبي استراتيجيتها لاستقطاب العقول المبدعة وأصحاب المواهب وصنّاع التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، فهنا المزج الراقي بين الإنسان والتطوير المعماري والفكر الإبداعي».

بدورها، قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن افتتاح «متحف المستقبل» في دبي، يعد إنجازاً معمارياً وثقافياً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة، وتعززها كنهج راسخ يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة»، مشيرة إلى أن هذه التحفة المعمارية ستساهم في تعزيز التقارب وسبل الحوار الإيجابي والبناء بين شعوب العالم، كما ستمثل مقصداً للنخب العلمية والبحثية من شتى بقاع العالم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «يعد متحف المستقبل منصة لعرض حلول المستقبل وهو مشروع مهم يُعنى بمستقبل الإنسانية، وإن تزويده بحلول وتقنيات تبريد مستدامة إنما يتماشى مع رسالة المتحف ومضامين أجندة الاستدامة لدولة الإمارات». وأضاف بن شعفار: «إن إمباور تضمن لرواد المتحف وزواره وأروقته خدمات تكييف الهواء بأعلى المعايير العالمية المتبعة في مجال تبريد المناطق».

فكر وعمل

شدد ضرار بالهول الفلاسي على أن الابتكار فكر وعمل وتطلع للمستقبل، فالناظر إلى هذا البناء الفريد بشكله ومحتواه يرى رمزيته في التصميم، إذ إن بناءه الدائري يمثل الإنسانية، والمساحة الخضراء التي بني عليها تمثل الارتباط بالأرض، كما ويوحي الفراغ في وسطه بالمستقبل الواعد.

وأضاف: بافتتاح الصرح الحضاري العريق نرى المستقبل بعين دبي والإمارات بأجمعها، ويسطر الإماراتيون طريقاً جديداً مهمته مستقبل مشرق للعالم بأكمله، يبحر فيه الزائر ويستكشف معالمه وينظر إلى الابتكارات بعين المستقبل الذي أصبح إماراتياً وعربياً، ويضيف إلى متاحف العالم تألقاً وامتزاجاً يكمل النهج ويبني عليه ابتكاراً لا حدود له وطريقاً واضحاً لرؤية استثنائية إماراتية.

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