هزاع بن زايد:رسالة كتبت ببصيرة ورؤية قائد شغوف بالمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن متحف المستقبل الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أيقونة معمارية إماراتية وعالمية جديدة.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «متحف المستقبل الذي افتتحه الشيخ محمد بن راشد، أيقونة معمارية إماراتية وعالمية جديدة، ورسالة كتبت ببصيرة ورؤية قائد شغوف بالمستقبل، تؤكد أن العزيمة تجعل الأحلام واقعاً، والعمل يحول الأفكار إلى منارات حضارية سامقة، وأن الأمل بالحاضر يعبّد طريق المستقبل للأجيال المقبلة».

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