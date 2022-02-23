مؤسس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم يستعرض من «المتحف» رؤيته الاستشرافية

المصدر: (دبي - البيان)

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يستضيف متحف المستقبل في دبي غداً تشانبينج زاهو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ضمن الجلسة الحوارية الأولى في سلسلة حوارات نوعية ينظمها المتحف مع عدد من أبرز الخبراء والعلماء والمختصين في شؤون المستقبل، تحقيقاً للأهداف المرسومة له ليكون منصة لدراسة المستقبل وتصميم أفكاره وخلق نقاشات علمية معمّقة حول اتجاهاته في كافة القطاعات العلمية والتنموية والإنسانية.

ويستعرض «زاهو» في حواره المتاح مجاناً للجميع شرط التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏talks.museumofthefuture.ae/‏‏‏، تجربته التي بدأت من خلال بناء أنظمة التداول واسع النطاق لصالح شركات الوساطة المالية في بورصات وول ستريت قبل أن يطلق «باينانس» التي وصلت قيمة التداولات عليها إلى تريليوني دولار، في حين باتت عملها المشفّرة المعروفة باسم «BNB» في المركز الثالث عالمياً من حيث الحصة السوقية.

ويقدم رؤيته الاستشرافية لمستقبل العملات المشفرة في عالم الغد والتطبيقات المستقبلية لها وتكنولوجيا بلوك تشين والدور المحوري لدبي في صنع مستقبل القطاع إقليمياً ودولياً.

وتعتبر قصة حياة ونجاح زاهو، وهو رجل أعمال صيني - كندي، نموذجاً ملهماً للشباب لمواجهة التحديات وتحقيق أحلامهم، فقد عاش طفولة متواضعة مع أسرته بعد انتقالهم من الصين إلى كندا، واضطر للعمل في المطاعم خلال شبابه قبل أن تُتاح له لاحقاً فرصة دراسة علوم الكمبيوتر التي ترافقت مع اهتمامه الكبير بأسواق المال.

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