تخريج 3 دورات عسكرية في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، حفل تخريج ثلاث دورات عسكرية لمنتسبي شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأمن المواصلات والخدمة الوطنية، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعميد عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، والمقدم الدكتور محمد سعيد الحداد، مدير معهد التدريب بالنيابة، والمقدم عيسى أحمد آل علي، رئيس مركز أمن المترو، وعدد من الضباط والمدربين.

أفضل المواصفات

وهنأ اللواء ابن فهد، الخريجين، ثم وجه بضرورة المحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية وفق أفضل المواصفات العالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة، مشددا على أهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكونوا قدوة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، لعكس الصورة المثلى لرجل الأمن.

ومن جانبه، أوضح المقدم الدكتور محمد الحداد، أن المنتسبين تلقوا معلومات نظرية وتدريبات ميدانية، والتحقوا بدورة للاستجابة الطارئة، إلى جانب دورات مختلفة عبر منصة التدريب الذكي تتعلق بطبيعة عملهم، وكذلك تطبيقات في المجالات المرورية والجنائية، لصقل خبراتهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل.

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