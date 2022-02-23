«بريد الإمارات» يعزز حضوره الدولي خلال المؤتمر العالمي للبريد في ميامي

المصدر: دبي -البيان

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شارك «بريد الإمارات»، المشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات والمزوّد الرائد لخدمات التوصيل السريع، في المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع (WMX)، والذي أقيم في ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2022. وجاءت المشاركة تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية عالمياً، وشكل الحدث منبراً للنقاشات بمشاركة نخبة من المسؤولين التنفيذيين لدى «بريد الإمارات» وممثلي المؤسسات البريدية الرائدة عالمياً، وتسليط الضوء على محاور وموضوعات هامة، من ضمنها الاستراتيجيات والاتجاهات ومجالات التطور، والتحديات العالمية، وتأثير جائحة (كوفيد-19) على خدمات البريد والشحن.

ويكتسب المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع أهمية خاصة لكونه يتيح منصةً عالمية لمشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات ووسائل تحديث العمليات بين أبرز مُشغّلي الخدمات البريدية واللوجستية عالمياً، في سبيل الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات القطاع.

ويأتي تواجد «بريد الإمارات» بصفته أحد أبرز رعاة المؤتمر في إطار رؤية الشركة على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية، ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية،وإبراز الأهمية المتنامية لأسواق المنطقة، لا سيما دولة الإمارات، باعتبارها أحد الوجهات الهامة للتجارة والاستثمار ومركز ثقل على خارطة اللوجستيات العالمية.

مسيرة التحول

وخلال مشاركته كمتحدثٍ رسمي في المؤتمر،استعرض بيتر سومرز، المدير التنفيذي لبريد الإمارات، مسيرة التحول الشاملة لبريد الإمارات، وتحدث عن تأثير جائحة كوفيد-19 على اتجاهات المستهلك، والدور الاقتصادي الحيوي لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي المتميز.

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