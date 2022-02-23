سفير الدولة ورئيس المحكمة العليا في روسيا يبحثان التعاون القضائي

المصدر: موسكو - وام

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التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، فياتشيسلاف ميخايلوفيتش ليبيديف رئيس المحكمة العليا في روسيا، وذلك بمقر المحكمة في العاصمة موسكو.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، ولا سيما على صعيد التعاون القضائي.

علاقات متميزة

وأشار الجابر إلى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مضيفاً أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون القضائي بين المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات والمحكمة العليا في روسيا من خلال الزيارات واللقاءات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

جولة

من جهته أشاد بعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، واستعرض الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها المحكمة في مجال العدالة والمساءلة القانونية والقضائية، مؤكداً حرص المحكمة العليا في روسيا على تعزيز التعاون القضائي مع المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة.

وقام عقب اللقاء بجولة لمقر المحكمة العليا الروسية، واستمع إلى شرح موجز عن عمل القضاة خلال النظر في الدعاوى القضائية، كما زار متحف المحكمة واطلع على مقتنياته التي تعبر عن تاريخ المحكمة ومراحل تطورها.

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