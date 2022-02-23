اتفاقية لاستزراع السلمون في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، توقيع اتفاقية تفاهم بين «مجموعة تيك جروب» و«بيسكس» و«شركة أوشن هارفست»، لتعزيز أوجه التعاون في مجال استخدام الطرق المبتكرة لتربية الأحياء المائية لإنتاج سمك السلمون.

وقع الاتفاقية شيراز حسن الرئيس التنفيذي في تيك جروب وبيتر ليمبريتش رئيس الاستراتيجية والنقل لدى بيسكس، ويورن مييرسث مستشار وشريك مؤسس لدى الجمعية الأوروبية للاسترزاع المائي، وهيثم شانشال شريك مؤسس والمدير التنفيذي بأوشن هارفست، وروبرت كابوستاس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بأوشن هارفست.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن جميع الجهات والشركات تسعى لتوطيد الشراكات المتينة التي من شأنها الإسهام في تحقيق أفضل النتائج في المجال الغذائي، مشدداً على أن الاتفاقية تأتي دعماً لمبادرات قطاع استزراع الأحياء المائية بالدولة.

وقال الشيخ راشد النعيمي: «نتطلع سوياً لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتخفيض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، حيث يعتمد مشروع الزراعة النوعي على تسخير أفضل الطرق في زراعة الأحياء المائية بما يضمن سلامة وصحة الجميع».

دعم

وأضاف رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «إننا ندعم المشاريع الرائدة التي تعتمد على الاستفادة من أنظمة التدوير وتعنى بالمحافظة على المياه ويستخدم المشروع مياه معالجة بنسبة 99,5%»، موضحاً أن الزراعة المبتكرة والبديلة عن الطرق التقليدية في استزراع السلمون ستسهم في إيجاد حلول بديلة في مواجهة التحديات البيئية.

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