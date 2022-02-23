مسؤولون لـ «البيان»: «يومكس» فرصة جيدة لترويج الصناعات الوطنية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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سلط معرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2022، الضوء على التطور الذي تشهده الصناعات الوطنية، ومستوى التنافسية التي وصلت إليه حلول وأنظمة ومنتجات وطنية تحمل شعار «صنع في الإمارات» وتضاهي نظيراتها العالمية.

وقال مسؤولون في شركات وطنية لـ«البيان»، على هامش فعاليات اليوم الثاني، إن المعرضين، يمثلان منصة هامة للشركات الوطنية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الوطنية باعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما ينسجم مع أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة .

وأضافوا أن الصناعات الإماراتية فيما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة تشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً مع تنوع وتعدد مجالاتها، فضلاً عن تميزها عن غيرها من الصناعات الأخرى، مشيرين إلى أن «يومكس» يعد فرصة جيدة للترويج للصناعات الوطنية، واستعراض مسيرتها الناجحة ودورها الفعال .

قال خليفة التميمي، مهندس تصميم في شركة هالكن التابعة لإيدج، إن «إيدج» تستعرض خلال مشاركتها المعرض أكثر من 20 حلاً ومنتجاً مبتكراً في مجالات الخدمات والأنظمة غير المأهولة والأنظمة الموجهة بدقة جميعها صنعت وطورت في الإمارات،

وأشار التميمي إلى أن الطائرات التكتيكية بدون طيار تشارك المعلومات مع بعضها البعض بالاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتتبع مواقعها النسبية والحفاظ عليها، وللاشتباك مع الأهداف بشكل فعال، موضحاً أن سرب الطائرات بدون طيار يتميز بوزن إقلاع أقصى يبلغ 8 كغم مع مستوى عالٍ من الذكاء والاستجابة أثناء توجيهه نحو الهدف، والذي قد يشمل طائرات مقاتلة معادية على مدرج المطار في قاعدة عسكرية، أو قافلة قادمة من مدرعات العدو.

منظومة حديثة

وقال أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لمجموعة «أيه إم» الإماراتية، إن الصناعات الإماراتية في الأنظمة غير المأهولة شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ تحظى بدرجة عالية من التنافسية على الصعيد العالمي مع استقطابها أنظار كبريات الشركات العالمية والمصنعين العالميين.

وأضاف المزروعي أن الشركة تعرض مجموعة كبيرة من المنتجات والأنظمة خلال مشاركتها في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» جميعها مصنعة بالكامل في دولة الإمارات وتحمل شعار «صنع بفخر في الإمارات»، وتشمل منظومة نيران حديثة يتم التحكم بها عن بعد لمسافة تصل إلى كيلومتر.

تقنيات

كشفت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» في الإمارات، إن الشركة تقوم بتطوير منتجات وخدمات وحلول في الإمارات لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى إطلاقها نظام الاتصالات المتين والمتحرك الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس، ويستخدم في العمليات العسكرية وحالات الأزمات والصراعات، وأضافت أن النظام تم تطويره في الإمارات، مما يعكس التزام «ساب» بإنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء، مشيرة إلى أن النظام سيضيف قيمة عالية للجهات العسكرية والمدنية التي تتطلب أنظمة اتصالات صلبة وسريعة التحرك .

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