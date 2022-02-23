6 صفقات بـ 1.62 مليار درهم في «يومكس» و«سيمتكس» خلال يومين

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تواصلت أمس فعاليات الدورة الخامسة من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبمشاركة كبرى شركات الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة من 26 دولة.

وأعلنت وزارة الدفاع أمس توقيع 3 صفقات جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 966,25 مليون درهم، مقابل صفقات بلغت قيمتها 156,091 مليون درهم في اليوم الثاني من العام الماضي.

وقال العقيد ركن طيار عبد الناصر الحميدي المتحدث الرسمي لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2022» لـ«البيان»: ارتفع إجمالي صفقات اليومين الأول والثاني خلال نسخة هذا العام إلى 6 صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 1,620 مليار درهم بزيادة 159% عن صفقات اليومين الأول والثاني في عام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي وقعتها وزارة الدفاع مع الشركات المحلية المشاركة في معرضين «يومكس» و«سيمتكس» 2022 في يومه الثاني حوالي 874,174 مليون درهم، فيما تجاوزت قيمة الصفقات والعقود مع الشركات الخارجية 92,077 مليون درهم.

وقال المقدم ركن طيار سالم البلوشي المتحدث الرسمي لمعرضي يومكس وسيمتكس لـ«البيان»: توزعت صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الثاني على صفقة تتجاوز قيمتها 874,174 مليون درهم مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء منظومة الطائرات المسيرة، وعقد تتجاوز قيمته 46,643 مليون ردهم مع شركة أنديوريل للصناعات الأمريكية لاستكمال التجارب الخاصة بنظام مكافحة الطائرات المسيرة، وكذلك تضمنت صفقات اليوم الثاني من معرضين يومكس وسيمتكس 2022 صفقة بلغت قيمتها ما يقارب 43,434 مليون درهم مع شركة «إم بي دي إيه» الفرنسية لشراء المشاعل الحرارية.

الطائرة «بيرقدار»

ولفت جناح الجمهورية التركية أنظار المشاركين بما يحتويه من مجموعة متنوعة من أحدث الطائرات بدون طيار التي تتميز بها الصناعة التركية. وقال زيد صباح، مهندس بقسم إدارة المشاريع في شركة «بايكار» التركية لـ«البيان»: يعرض الجناح التركي طائرة «بيرقدار» هي أول طائرة بدون طيار منتجة محلياً في تركيا تم تطويرها في منتصف عام 2010، وقادرة على الطيران والتحليق لمدة 27 ساعة متواصلة. وأضاف أن 16 دولة حول العالم تستورد الطائرة بيراقدار تي بي 2 «BAYRAKTAR –TB2» من تركيا.

وأكد أن الطائرة تستخدم للاستطلاع والمراقبة والكشف، وتم استخدامها أخيراً للمساعدة في إخماد حرائق إسطنبول، مشيراً إلى أن الطائرة تعمل على ارتفاع متوسط وقادرة على التحكم عن بعد أو عن طريق عمليات الطيران المستقلة التي تصنعها الشركة ليتم مراقبة الطائرة والتحكم بها من قبل طاقم الطائرة في محطة التحكم الأرضية، بما في ذلك استخدام الأسلحة، وكشف أن الطائرة يتراوح وزنها بين 650 إلى 700 كيلوغرام، إضافة إلى قدرتها على حمل أوزان تصل حمولتها إلى 150 كيلوغراماً، يمكنها التحليق على ارتفاع 18 ألف قدم.

وتتمتع الطائرة بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهار، كما تعمل على تزويد مراكز العمليات بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء، وهي قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها.

إلى ذلك، تستضيف منطقة تلال سويحان صباح اليوم سلسلة من العروض الحية لاستعراض الأنظمة الجوية والأرضية غير المأهولة. وتشهد العروض التي يصل عددها 15 عرضاً الكشف عن 22 من التقنيات المتقدمة، وأحدث الابتكارات الجديدة في مجال الأنظمة غير المأهولة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المشاركة في المعرض.

شركات عالمية

وتشارك في الدورة الجديدة من المعرضين العديد من الشركات العالمية منها شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران من الولايات المتحدة، وشركة إل 3 هاريس تكنولوجيز من الولايات المتحدة، وشركة إنسيتو من الولايات المتحدة، وشركة نكستر سيستمز الفرنسية، ومجموعة الدفاع الأوكرانية، وشركة فينكانتييري الإيطالية، وشركة إيه إل آي تي الصينية، وغيرها العديد من الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من يومكس وسيمتكس منصة لإطلاق أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في قطاعات الأنظمة غير المأهولة.

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