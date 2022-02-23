«إيدج» تكشف عن محطة أسلحة يُتحكم فيها عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة بمجال الدفاع ومجالات أخرى، والتي تصنف ضمن أفضل 25 مقاولاً دفاعياً على مستوى العالم، عن محطة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد (7IS) في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» 2022، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

نظام مستقر

ومحطة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد 7IS عبارة عن نظام مستقر ذي محورين يتم التحكم فيه بواسطة آلية المؤازرة، وقامت بتطويره شركة هالكن التابعة لـ «إيدج»، وهو يوفر للمشغّل رؤية بزاوية تغطية 360 درجة. ويتميز النظام المثبت على المركبة بحمولة بصرية ذات سبع عدسات وحامل أسلحة مزود ببندقية هجومية من طراز(M4 Colt 5.56) ملم بها 30 و50 مخزناً دائرياً، مما يوفر استجابة فورية وفعالة للتهديدات.

وتتمتع محطة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد 7IS بقدرة دوران 360 درجة، ومدى ارتفاع يتراوح من -15- 45 درجة ويمكنها الحركة والارتفاع في وقت واحد إلى مواضع الزاوية التي تتطلبها واجهة محطة التحكم الأرضية. ويزن النظام خفيف الوزن حوالي 30 كجم ولا يتطلب سوى مشغل واحد عن بُعد. وقد تم تزويد مستشعرها البصري المتطور بجهاز تحديد المدى بالليزر الذي يكون دقيقاً في نطاق خمسين سنتيمتراً بعد مسافة 2000 متر؛ وكاميرتين نهاريتين ونظام تصوير حراري ومؤشر ليزر أخضر مرئي؛ ومؤشر ليزر غير مرئي وكشاف ضوئي فعال حتى مسافة 100 متر.

النظرة المستقبلية

وعلق سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكن، قائلاً: «إن محطة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد 7IS هي مثال آخر على وتيرة التطور وبراعة التصنيع المحلي والنظرة المستقبلية التي تميز «إيدج» في ما يتعلق بتطوير القدرات السيادية المتقدمة. إذ تتطلب الثورة الصناعية الرابعة ابتكاراً ترنو إيدج الى ريادته».

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