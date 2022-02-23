«آي جي جي» الإماراتية شريكاً استراتيجياً لـ«نورينكو» الصينية

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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استعرضت شركة إنترناشونال جولدن جروب الإماراتية «آي جي جي» المتخصصة في الأسلحة والحلول العسكرية المتطورة ووسائل الأمن والأمان خلال مشاركتها في معرضي «يومكس وسيمتكس» 2022 أحدث ما توصلت إليه شركة نورينكو الصينية من ابتكارات ومعدات أسلحة وطائرات استطلاعية وقتالية بدون طيار.

كانت «اي جي جي» قد وقعت مع نورينكو الصينية مذكرة تفاهم شاملة العام الماضي للتعاون الاستراتيجي في إطار رؤية دولة الإمارات والخطط الاستراتيجية في قطاع الصناعات الحربية والدفاعية، وتلبية حاجات القوات المسلحة الإماراتية ومعدات الأمن المتنوعة.

ويضم جناح الشركة أنواعاً جديدة تعرض لأول مرة من طائرات الاستطلاع المسلحة التي تتعامل مع الأهداف بشكل فعال، حيث تعرض نورينكو الصينية 7 طائرات مزودة بمراوح خاصة تمتاز بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة ومدة طيرانها 10 ساعات.

وقال فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة انترناشيونال غولدن غروب إن المجموعة تعد الشريك الاستراتيجي في الإمارات لشركة نورينكو الصينية التي تشتهر بصناعة الطائرات بدون طيار والأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات.

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