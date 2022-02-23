اتفاقيتان مبدئيتان بين«توازن» و«إلـ 3 هارس» لتأسيس مراكز تقنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» وشركة «إلـ 3 هارس» اتفاقيتين مبدئيتين لتأسيس مركزين متخصصين، أحدهما في مجال برامج البيانات الذكية، والثاني في مجال تقنيات التميز الكهروضوئي.

وقع الاتفاقيتين أمس كل من عبدالله سيف العواني مدير تنفيذي في وحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، وغاري روشولت الرئيس التنفيذي لشركة إل 3 هارس في الإمارات في جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرض يومكس للأنظمة غير المأهولة، بحضور مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي.

وقال مطر علي الرميثي إن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار مساعي المجلس لتمكين الصناعات الدفاعية المحلية، وتشكلان جزءاً من توجهاته للمساهمة في تطوير القدرات وجذب الاستثمارات الاستراتيجية للقطاع الخاص في الدولة التي تلبي توقعات واحتياجات عملائه الأساسيين.

وأشار الرميثي إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي سيواصل العمل من أجل بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية واستقطابها لتنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز إمكاناتها التقنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز