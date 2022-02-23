جلسة خاصة إماراتية - هندية تؤكد عمق علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي أن الهند والإمارات تتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة وتربطهما علاقات وثيقة في المجالات الثقافية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات منذ عصور قديمة، مضيفاً إن الزيارات المنتظمة لمسؤولي البلدين والتفاعل المستمر بين الشعبين الصديقين نسجت روابط ثقافية وثيقة تمثل ركنا أساسياً في العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. جاء ذلك في جلسة خاصة إماراتية هندية عقدت برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في «قاعة زايد» بمقر المجلس بأبوظبي، ألقى فيها أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي كلمة، بحضور معالي حصة عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وأعضاء المجلس، وأعضاء الوفد البرلماني الهندي المرافق لرئيس مجلس الشعب الهندي.

وقال بيرلا في كلمته: إن وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والمتعددة لأطراف هذه العلاقة عززت بشكل كبير من التعاون القائم بين بلدينا في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات تطورت في السنوات الأخيرة وتحولت الآن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية القوية إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وتابع: تقيم في الإمارات جالية هندية كبيرة وهي تضفي المزيد من القوة والحيوية على علاقتنا، ويوفر بلدكم أفضل بيئة عمل للوافدين تمكنهم من الإسهام في التنمية الاقتصادية، معبراً عن خالص امتنانه، والجالية الهندية الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أسهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، إنهم يشكلون جسراً حياً بين الهند والإمارات وهو ما يقربنا أكثر.

وقال: قد يكون التعاون الاقتصادي بين الهند والإمارات أداة فعالة للازدهار الإقليمي والعالمي، وفي السنوات القليلة الماضية، أحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة تغييرات جذرية في اقتصادها وبرزت مركزاً اقتصادياً قائماً على المعرفة، واليوم أصبحت دبي على وجه الخصوص مركزاً للابتكارات، إنه لمن دواعي اعتزازي أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الهندية الناشئة في الإمارات العربية المتحدة.

ريادة

وبين رئيس مجلس الشعب الهندي أن الهند أدت دائماً دوراً رائداً في نشر رسالة السلام في العالم وتعمل على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، معرباً عن إدانته بشدة الهجوم الإرهابي الأخير على الإمارات، ومضيفاً إن شعبي بلدينا لن يستسلما لهذه الهجمات الإرهابية.

وأعرب عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتأييده منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وقال أود أن أعرب عن امتناني لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي اهتمت بشكل استثنائي بتسهيل عودة المواطنين الهنود، وكذلك نحن في الهند عملنا على ضمان أن يكون الأطباء والمهنيون قادرين على السفر إلى الإمارات العربية المتحدة للمساعدة على مكافحة وباء كورونا.

وأضاف إن معهد البحوث والتدريب البرلماني للديمقراطيات ينظم في برلماننا برامج توجيه وتدريب للبرلمانيين والمشرعين وصانعي السياسات وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التسهيلات المتوافرة في البرلمان الهندي، وسوف يسعدنا تقديم دعمنا لبناء قدرات البرلمانيين والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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