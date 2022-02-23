«جمارك دبي» تطلق «التدقيق الذاتي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «جمارك دبي» خلال حفل افتتاح فعاليات «الفرضة تبتكر 2022» وذك بالتزامن مع شهر الابتكار خدمة «التدقيق الذاتي» الذي طورته إدارة التدقيق الجمركي لتشجيع المتعاملين على التدقيق الذاتي للتحقق من مدى التزامهم بالقوانين والإجراءات الجمركية وتمكينهم من توضيح النتائج مع الإعفاء من الغرامات الجمركية أو تطبيق الحد الأدنى منها، حيث سيتم توفير هذه الخدمة لهم عبر الموقع الإلكتروني لجمارك دبي وموقع دبي التجارية.

جودة وسرعة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن جمارك دبي تعمل على تطوير قدراتها التقنية من خلال الابتكارات الجديدة ما يمكنها من تحسين جودة وسرعة الإنجاز للمعاملات الجمركية، فقد أصبحت نسبة 99.6 % من هذه المعاملات تنجز من خلال الأنظمة الذكية، ما مكننا من زيادة المعاملات الجمركية المنجزة ليصل عددها إلى 24 مليون معاملة في العام 2021 مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 50% مقارنة بعدد المعاملات المنجزة في العام 2020 والتي بلغت 16 مليون معاملة، حيث يدعم هذا التقدم المستمر الدور الريادي لدبي في التجارة العالمية والإقليمية ويمكن الإمارة من تحقيق هدف خطتها الخمسية بوصول قيمة التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات.

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