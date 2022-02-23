«خيرية الشارقة» تجري 1471 جراحة وفحصاً لمرضى العيون بالخارج

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت جمعية الشارقة الخيرية إجراء 1471 عملية جراحية وفحصاً لمرضى العيون في بوركينا فاسو وسريلانكا وبنجلاديش ضمن جهودها الإنسانية لمحاربة العمى وضعف الإبصار في المجتمعات الفقيرة، وذلك على مدار العام الماضي.

وذكرت الجمعية في تقريرها السنوي أنه بفضل دعم وتبرعات أصحاب القلوب الرحيمة لحملات مكافحة العمى التي تسيرها الجمعية بشكل متواصل لعلاج مرضى العيون في المناطق والبلدان التي تغطيها مشاريعها تم التكفل بإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لصالح مرضى العيون الذين يعانون تراكم المياه البيضاء والزرقاء والآم القرنية والضعف العام للرؤية والرمد بواقع 500 مريض في بوركينا فاسو و820 حالة في بنجلاديش عبر حملتين منفصلتين و151 حالة في سريلانكا، إذ تقوم تلك الحملات بإجراء الفحوصات الأولية ومن ثم توفير العلاج المناسب سواء بإخضاع الحالة المريضة للعمليات أو صرف الأدوية المناسبة.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع محاربة العمى من أكثر المشاريع الإنسانية رقياً في مساعدة من لا قدرة لهم على توفير كلفة علاجهم وجراحات الإبصار، ومن هذا المنطلق تعول الجمعية على أصحاب القلوب الرحيمة دعم هذه الحملات.

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