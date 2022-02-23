رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الحاكم العام لسانت لوسيا بيوم الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ببرقية تهنئة إلى سيريل ارول ميلكيديس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى سيريل ارول ميلكيديس تشارلز.

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