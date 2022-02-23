محمد بن زايد: دور الإمارات محوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فعاليات النسخة الخامسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2022»، اللذين يستضيفهما مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر فبراير الجاري، وتنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع.

استضافة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تهدف من خلال استضافة مثل هذه المعارض والأحداث العالمية إلى تعزيز التعاون والشراكات لدعم القدرات الدفاعية ومواجهة التحديات المشتركة انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واطلع سموه خلال جولة في عدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في المعرضين، على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

أهمية

والتقى سموه عدداً من رؤساء الوفود المشاركة، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية مشاركاتهم في المعرضين، والابتكارات التي يعرضونها خلالهما. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على المعرضين وجهودهم في تنظيمهما بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الدولة، متمنياً التوفيق لكل المشاركين والعارضين في تحقيق أهدافهم.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات ونوعيتها، والتي تواكب أحدث التطورات في مجال الأنظمة غير المأهولة.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «زرت معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022، واطلعت من المشاركين على أهم الأنظمة غير المأهولة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الدفاعية والمدنية.. نسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الشركات العالمية في منصة واحدة لدعم القدرات الدفاعية واستدامة التنمية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز