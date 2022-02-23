اعتماد أسماء مرشحي الدورة الـ6 لبرنامج الشيخة فاطمة للتميز

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، اجتماعها الثالث افتراضياً، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي. واعتمدت اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي أسماء المرشحين للدورة السادسة للبرنامج تمهيداً لعرضها على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للاعتماد النهائي.

حضور

وحضر الاجتماع الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي نائب رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ومعالي أحمد بالهول الفلاسي رئيس لجنة التحكيم لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وأعضاء اللجنة العليا: معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عضو اللجنة العليا للبرنامج، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عضو اللجنة العليا للبرنامج، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي عضو اللجنة العليا للبرنامج، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي عضو اللجنة العليا للبرنامج، وعبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عضو اللجنة العليا للبرنامج، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية عضو اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وعوشة سالم السويدي مطور رئيسي أول جوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية عضو اللجنة العليا للبرنامج.

مرشحين

واستعرض معالي أحمد بالهول الفلاسي القائمة المختصرة للمرشحين بالفوز في البرنامج، وأشاد بلجنة التقييم ومكتب الجائزة وبأعمالها الساعية إلى إضفاء الحيادية والشفافية والمصداقية في انتقاء أفضل المشروعات، ولما بذلوه من جهود مخلصة سيكون لها عظيم الأثر في النهوض ببرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

إشادة

وأشاد أعضاء اللجنة العليا للبرنامج بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» اللامحدود في سبيل تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وتوفير الفرص للمؤسسات والجهات للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في ترسيخ بيئة مجتمعية متلاحمة، وتبرز أهمية التماسك والترابط الأسري في حماية أفراد الأسرة والمجتمع على حدٍ سواء.

وناقشت اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، التوصيات التي طرحتها اللجنة العليا خلال الاجتماع الثاني ودور البرنامج المهم في التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته وتحويلها إلى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل، لابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

رؤية

يستمد برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي أهدافه ورسالته السامية من التميز والإبداع والابتكار والذكاء المجتمعي والمسؤولية الوطنية للمساهمة في تحقيق أهداف نبيلة وغايات تعزز من تطور المجتمع، واستثارة قدراته وسعيه الدؤوب نحو خدمة الوطن من خلال منح كل فرد مساحة كبيرة، لأن يكون ملهماً لغيره.

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