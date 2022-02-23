ماكرون يمنح قائد القوات البحرية وسام «جوقة الشرف برتبة ضابط»

المصدر: أبوظبي - وام

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منح إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، وسام «جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط»، فيما منح العميد ركن بحري عبد الله فرج المحيربي، نائب قائد القوات البحرية وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس.

جهود

ويأتي منح الوسامين اللذين يعدان من أعلى الأوسمة الوطنية في فرنسا ويتم منحهما لشخصيات فرنسية أو أجنبية، تقديراً لجهودهما التي بذلاها في تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

تقليد

وقام الفريق أول بحري بييار فنديير رئيس هيئة القوات البحرية الفرنسية الذي يزور الدولة حالياً بتقليد اللواء الركن بحري الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ونائبه العميد ركن بحري عبد الله فرج المحيربي، الوسامين خلال حفل أقيم بقيادة القوات البحرية بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع في البلدين.

وأعرب قائد القوات البحرية ونائبه عن بالغ شكرهما وتقديرهما للرئيس الفرنسي لمنحهما الوسامين، وتمنيا للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم، بما يلبي طموحاتهما في مستقبل واعد.

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