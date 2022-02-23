«أبوظبي للتنمية» يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وشوقت علي سودهان سفير موريشيوس غير المقيم لدى الدولة العلاقات الثنائية المشتركة، إلى جانب مناقشة الفرص التنموية والاستثمارية المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

علاقات

وقال محمد سيف السويدي: إن موريشيوس من الدول التي ترتبط بعلاقات استراتيجية متميزة مع صندوق أبوظبي للتنمية ويعود تاريخها إلى 4 عقود، حيث موّل الصندوق أولى مشاريعه التنموية الخاصة بتطوير شبكات المياه في موريشيوس، لافتاً إلى أن الصندوق قام كذلك بتمويل مشاريع في قطاعات متنوعة انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة السكان.

ومن جانبه، أعرب شوقت علي سودهن عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية في سبيل تنمية ودعم اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى أن الصندوق لعب دوراً مهماً في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس، لا سيما وأن تمويلاته ساهمت في تنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية في البلاد.

تنمية

أشار شوقت علي سودهان سفير موريشيوس غير المقيم لدى الدولة إلى أن موريشيوس تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع صندوق أبوظبي للتنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في قطاعات حيوية ذات أولوية لحكومة موريشيوس، ومنها تنمية مشاريع المياه، والطاقة المتجددة إلى جانب السياحة والتنمية الحضرية المتكاملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز