حاكم أم القيوين يطلع على خطط وزارة الاقتصاد

المصدر: أم القيوين - وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على الخطط الحالية والمستقبلية لوزارة الاقتصاد. جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

واستمع صاحب السمو حاكم أم القيوين من معالي وزير الاقتصاد إلى عرض لاستراتيجية ثلاثية الأبعاد لإمارة أم القيوين، والتي تشمل تطوير نموذج للاقتصاد الأزرق المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلاً في مصائد الأسماك المستدامة ومصافي الكربون الأزرق وآلية جمعه إلى جانب النقل البحري.

وقدم معاليه شرحاً حول تطوير السياحة البيئية من خلال تطوير مشاريع تعزز اقتصاد إمارة أم القيوين تتماشى مع الأولويات الوطنية كسوق أم القيوين البحري وواجهة المسرى المائية والغابة المائية.

وتعرف سموه من خلال شرح من معالي وزير الاقتصاد حول تطوير التنمية الحضرية عبر ربط المناطق كافة معاً بكل سلاسة ويسر عبر استراتيجية تنمية حضرية تنطوي على مرحلتين بدءاً بالمرحلة الأولى التي تركز على إعادة إحياء وسط المدينة الجديدة وتجديده ومن ثم المرحلة الثانية التي تركز على وسط البلاد.

وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على خطط واستراتيجيات وزارة الاقتصاد وما تقوم به من جهد في إطار تطوير الخطط المستقبلية.

حضر المقابلة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وفريق العمل بوزارة الاقتصاد.

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