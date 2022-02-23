حميد النعيمي: أبناء الإمارات أثبتوا للعالم قدرتهم على إنجاح أضخم الأحداث

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن أبناء الإمارات أثبتوا للعالم قدرتهم على تحدي كل المعوقات والصعوبات في سبيل إنجاح أضخم الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تقام على أرض الوطن وخاصة ما يتعلق بـ«إكسبو 2020 دبي» الذي يعد الأفضل تنظيماً على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وفداً من إدارة إكسبو 2020 دبي في ديوان الحاكم برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومانويل سالشلي المفوض العام لجناح سويسرا رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 والوفد المرافق.

وقال سموه: إن أبناء الوطن محور التنمية الحقيقية للتطوير في الميادين كافة ولذا يجب علينا جميعاً التعاون لتوفير احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة التي تحقق الأهداف المطلوبة منهم على أكمل وجه.

معرباً عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بما قاموا به من إنجاز على مستوى العالم وخدمة أكثر من 192 دولة تشارك في إكسبو دبي 2020. داعياً الله عز وجل أن يحفظهم وأن يوفقهم في خدمة وطنهم وشعبهم ليبقى عزيزاً شامخاً.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من مساندة واهتمام بأبناء وشباب الإمارات انطلاقاً من السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يقدمونه من دعم متواصل واهتمام بوضع الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء وبناء أجيال مبدعة ومثقفة وواعية ومتسلحة بالعلم والمعرفة وإيمانهم الراسخ بأهمية بناء الإنسان وإعداده لحياة منتجة وسط عالم يتطور.

إنجازات تاريخية

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار وصولاً إلى إنجازاتها التاريخية وخاصة تنظيم «إكسبو دبي» وأحداث أخرى لا تقل أهمية ما يؤكد أن شبابنا هم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل في الحاضر والمستقبل.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان حكومة الإمارات وفريق العمل بنجاح المهمة الموكلة إليهم وقال: إن ما أنجز محطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية. وأشاد سموه بالروح العالية والهمة الكبيرة وقوة الإرادة التي ظهر بها الفريق في كل مراحل إنجاز إكسبو ما أسهم في نقل صورة وسمعة طيبة عن الإمارات وشعبها إلى العالم.

ودعا سموه الجميع إلى المثابرة ومواصلة العمل والجهد في الفترة المقبلة لأن الطريق لا يزال طويلاً وطموحات الإمارات كبيرة وتعتمد بشكل أساسي على أبنائها في تحقيقها. وأعرب سموه عن ثقته بأن أبناء الوطن قادرون على النجاح في مواجهة كل تحدٍّ يواجهونه في الميادين كافة.

وكان سموه قد اطلع من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي والوفد المرافق لها على أهداف واستراتيجية إكسبو والخطة التطويرية والمشاريع المستقبلية. واستمع سموه إلى شرح موجز لأهم البرامج والمبادرات ما بعد إكسبو وعمليات التطوير للعديد من المشاريع التي ستنفذ في المستقبل وسير العمل في الوقت الراهن والبرامج والأنشطة المستقبلية والخطة التطويرية.

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