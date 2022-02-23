«تنفيذي الشارقة» ينظم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

مقترحات

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات حول تطوير خدمات الحضانات الحكومية سعياً لوضع آليات علمية وعملية أفضل تحقق الأهداف الموضوعة للحضانات في مدن ومناطق إمارة الشارقة. واعتمد المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

وأصدر المجلس القرار رقم «9» لسنة 2022 بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يسري هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.

ضوابط

يجوز لشركات المناطق الحرة والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة والشركات الأجنبية التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.

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