كرة «كهرباء دبي» الذكية ترصد تسرب المياه وتوفر 68.5 مليون جالون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي تقنية الكرة الذكية لرصد تسريبات المياه غير المرئية في أنابيب نقل المياه التي يصعب عادة اكتشافها أو الوصول إلى مواقعها.

وتعتمد التقنية على انتقال الكرة الذكية داخل الأنابيب بسرعة تعادل سرعة تدفق المياه، لالتقاط الأصوات الصادرة عن الشوارد أو جيوب الغاز أو تسرب المياه داخل الأنابيب، ثم يقوم برنامج ذكي بتحديد مكان التسريب. وحققت التقنية منذ بدء تطبيقها في أبريل 2021 وفورات بمقدار 68.45 مليون جالون و2.74 مليون درهم.

أحدث التقنيات

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، وتطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتها لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

وحققت الهيئة إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة والوفاء بحجم الطلب المتزايد، وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

نسبة الفاقد

وباتت الهيئة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم، حيث تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع 6 - 7% في أوروبا والولايات المتحدة خلال عام 2020.

كما تمكنت الهيئة من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية. وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة 13.417 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

رؤية شاملة

وقال الطاير: «في دبي، لدينا رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وبدأت الهيئة عام 2014 بتشغيل المرحلة الأولى من نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا) في مبنى الهيئة المستدام في القوز بما يمكّنها من مراقبة شبكة نقل المياه في دبي والتحكم بها عن بُعد وعلى مدار الساعة، وهذا يشمل شبكة أنابيب نقل المياه، محطات الضخ والخزانات التي تمتد على أكثر من 2300 كم من خلال تركيب ما يزيد على 8500 جهاز ذكي في الميدان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز