«الجليلة للأطفال» يطلق برنامج الإقامة في طب الأعصاب للأطفال

المصدر: دبي - وام

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أعلن مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال عن إطلاق وبدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الإقامة في طب الأعصاب لدى الأطفال الحاصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الشريك الأكاديمي للبرنامج.

ويحظى الأطباء الملتحقون بالبرنامج بفرصة تدريب متميزة في بيئة سريرية وأكاديمية مدة خمس سنوات ويعد الأول من نوعه في الدولة وهو حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وسيقضي المتدربون في البرنامج العامين الأولين من تدريبهم في تخصص طب الأطفال العام قبل أن يبدأوا تدريبهم في طب الأعصاب لدى الأطفال على مدى الأعوام الثلاثة المتبقية من البرنامج.

وينقسم كل عام تدريبي إلى 13 وحدة تمتد كل منها 4 أسابيع علماً بأن بعضاً من هذه الوحدات يتناول علم الأعصاب لدى البالغين في مستشفى راشد بدبي.

ويستضيف مركز التميز لعلوم الأعصاب في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الأعوام الثلاثة الأخيرة من البرنامج ويشرف على التدريب نخبة من الاستشاريين ذوي الكفاءة العالية ضمن مجموعة واسعة من التخصصات الفرعية لطب الأعصاب لدى الأطفال.

وسيحظى الأطباء بفرصة التعاون مع مختلف التخصصات المهمة الأخرى داخل المستشفى بما فيها الصحة النفسية وعلم الوراثة وعلم النفس العصبي والطب الأيضي والأمراض المُعدية وطب حديثي الولادة وأمراض القلب وأمراض الرئة وطب النوم وغيرها الكثير.

وأوضح الدكتور سليمان العمران عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن اعتماد برنامج الإقامة في طب الأعصاب لدى الأطفال في مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال يعد المشارك الأول على مستوى دولة الإمارات ويتيح فرصة فريدة للأطباء الجدد والطموحين للالتحاق بهذا البرنامج التخصصي المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفق المعايير الكندية.

وقال: يسرنا في الجامعة أن نعلن عن إطلاق هذا البرنامج التخصصي الجديد في مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال وهو فرصة للأطباء الراغبين في الالتحاق بهذا التخصص.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بابكر مدير البرنامج في مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال: من خلال إطلاق هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والوحيد في دولة الإمارات المعتمد من الهيئات السعودية فإننا نواصل إظهار التزامنا رعاية الجيل القادم من أطباء الأطفال المتمرسين.. يعد الأطفال أولويتنا الأولى دائماً في مستشفى الجليلة للأطفال ولذا من المهم أن نقوم بدورنا في تشكيل مجموعة متميزة من أطباء الأطفال المؤهلين تأهيلاً عالياً لخدمة المرضى وبالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية نتمكن من القيام بذلك.

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