محمد بن زايد يحضر حفل زفاف في نادي الضباط

المصدر: وام

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حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة..بمناسبة زفاف أحمد بطي بن خلف المزروعي على " مي " كريمة المرحوم محمد خلف المزروعي.

وهنأ سموه العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة .. متمنياً للعريسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم أعرب ذوو العريس والعروس عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف ومشاركة سموه أفراحهم والتي أضفت مزيداً من البهجة والسرور إلى نفوسهم.

كما حضر الحفل .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين والأقارب فقرات من الفنون الشعبية والأهازيج والعروض التراثية.

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